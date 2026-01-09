梅田芸術劇場は９日、５〜８月に上演予定だったミュージカル「バーレスク」（東京・東急シアターオーブなど）の公演中止を発表した。昨年８月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスターの礼真琴が主役のアリ役を務めることで注目されていた。礼にとって宝塚退団後、初のミュージカル出演の予定だった。礼はオーディションで、映画版の監督、脚本を務め舞台版のプロデューサーでもあるスティーヴン・アンティン氏をはじめとする