能登半島地震を教訓に避難所でラジオを活用してもらおうと1月9日、高知放送は高知県四万十市と宿毛市にラジオを贈りました。高知放送では能登半島地震の被災者から「情報伝達にラジオ放送が有効だった」という声を聞き、2024年7月から「避難所にラジオをおくろう」キャンペーンをおこなっています。9日は高知放送の山粼由幸社長が四万十市役所と宿毛市役所を訪れ各市長に目録を手渡し、四万十市には25台、宿毛市には35