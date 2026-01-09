9日、静岡県警本部では年頭の警察署長会議が開かれ、重点的に取り組む課題などが共有されました。久田本部長は「士気高く取り組み県民の期待や信頼に応えてほしい」と話しました。静岡県警で開かれた署長会議には、県内から各署長や県警本部の幹部ら約100人が参加しました。会議では久田誠本部長から、匿名･流動型犯罪グループによる犯罪の戦略的な取り締まりの強化の説明があったほか、被害が相次いでいる特殊詐欺事件など