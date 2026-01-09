巨人は２０２６年シーズンのユニホームとキャップを発売すると発表。球団公式オンラインストアで１４日から先行販売し、キャンプ地を含む球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」では、２月１日から取り扱う。オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手掛けるユニホームは今年も選手と同素材を使用した「プロコレクション」と、背ネームと背番号入りの「レプリカ」の２種類を展開する。ＮＩＫＥユニホーム（ホーム