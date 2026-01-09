ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心投手（Ｈｏｎｄａ）が９日、都内のホテルで行われたＮＰＢ新人研修に参加。午前は野球殿堂博物館を見学し、午後は税金など社会的ルールの講義を受け「見られる立場になるのでＳＮＳに気をつけたい」と身を引き締めた。同じ左腕の能見氏の講演を熱心に聴いた片山は「社会人時代は自分のボールを投げられれば良いと思っていたが、相手がいやがるかどうかが結果につながってくると思う」と先を見