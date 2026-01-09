4人組グループ・Aぇ! groupが2月25日に発売する2ndアルバム『Runway』より、リード曲「Again」のティザー映像が公開された。またアルバム収録内容も明らかとなった。【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! groupティザーは雲ひとつない真っ青な空を飛行する機体を、「さぁ 一歩踏み出そう 嵐の中を今Take off」と決意に満ちた表情で見上げるメンバーの姿が印象的で、新たなステージへと踏み出す彼らの覚悟が凝縮された映像