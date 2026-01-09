俳優の生田斗真が、10日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演。デビュー曲をテレビ初歌唱する。【番組カット】『with MUSIC』初出演！大竹しのぶ芸能生活30周年を迎える生田が、本格的音楽活動を開始する。同局に眠る貴重映像と共に生田の30年の歴史をMCの有働由美子と松下洸平が掘り下げる。芸能生活30年にして、音楽活動を後押ししたアーティストとの秘話を語る。上白石萌歌と生田がW主演を務め