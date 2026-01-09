2026年のNPB新人選手研修会が9日、都内で行われ、審判員4人を含む119人が参加。阪神、オリックスで活躍し、現在は侍ジャパンで投手コーチを務める能見篤史氏（46）が講義を行った。「先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へ」と題したもので約30分。1年でも長くプロの世界でプレーするためには「野球脳が必要」とも説いたという。18年間のプロ生活で通算104勝の能見氏は「頭が良くなきゃダメ。投手も打者も役割がある。それに