俳優の北川景子が9日までに自身のXを更新。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で息子役を演じる板垣李光人との2ショットを投稿した。【写真】『ばけばけ』嘘と裏切りが大嫌いなヘブンさんの様子松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていくストーリー。同作で北川は