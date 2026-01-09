記者会見で謝罪する鹿児島大幹部ら＝9日午後、鹿児島市鹿児島大は9日、牛の感染性肺炎に対する治療に関し、大学が承認した計画書と異なる「不適切」な実験が行われていたのを確認し、実験の中止措置を取ったと明らかにした。井戸章雄学長は「地域の皆さまなどに多大な心配をおかけし、深くおわびする」とのコメントを出し、再発防止に万全を期すと強調した。大学によると、実験は抗菌薬の有効性を評価する目的で、共同獣医学部