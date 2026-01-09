俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（監督森ガキ侑大）の初日舞台あいさつに出席した。昨年12月23日に女優の波瑠（34）との結婚を発表した後、eスポーツのイベント、愛知・中京競馬場でのトークショーに参加したが、報道陣に対応するのは初。結婚指輪などは着けておらず「おめでとうございます」の祝福に会釈を繰り返して応えた。年末年始は故郷の福岡に帰省。「家族と一緒におせち料理を食