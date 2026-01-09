殺人事件があったマンションに入る警視庁の捜査員＝9日午前9時50分ごろ、東京都大田区東京都大田区のマンションで8日、男性の遺体が見つかった殺人事件で、殺害された河嶋明宏さん（44）は、東京・新橋の音響設備会社で社長を務めていた。飲食店で知り合った人と意気投合し、一緒に旅行に行くなど社交的な人柄。自宅マンションで、遺体で見つかった当日も友人らと食事の約束をしていた。友人の1人は「仕事熱心で仲間思い。楽しい