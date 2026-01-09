10日からの3連休を直撃する、10年に一度レベルの大雪。9日朝の北海道・石狩市は辺り一帯が雪景色となる中、激しい雪が降りしきっていました。一方、東京も厳しい冷え込みに見舞われました。昭島市を流れる多摩川では「気嵐」が発生し、温度計はマイナス1.8度を示していました。朝日に照らされた川からは、湯気が立つように「気嵐」と呼ばれる霧がのぼっていました。水温と空気の温度差が大きい時だけに見られる、冬ならではの現象