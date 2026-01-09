三重県名張市出身のお笑いタレントのチャンカワイさんが、1月10日の「110番の日」を前に、三重県警の一日110番センター長に任命されました。津市内のショッピングモールで開かれたイベントに登場したチャンさんは、正しい110番の仕方を学ぶために「通報者役」を演じることになりました。チャンカワイさん：「事故です。目撃しました」警察官：「場所を教えてください」警察官が素早く現場に駆けつけられるよう、