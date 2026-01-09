愛知県豊橋市の小学校では、子どもたちが「リンゴの皮むき大会」で真剣勝負です。制限時間は40分。リンゴの皮をどこまで長くむけるかを競います。刃物の正しい使い方を覚え、手先の器用さや集中力を養ってもらおうと、1984年の開校以来、毎年開かれていて、1年生から6年生までの児童およそ250人が熱戦を繰り広げました。 【写真を見る】小学校で｢リンゴの皮むき大会｣ 児童250人が熱戦 1984年の開校以来毎年開催 優勝の児童は去年