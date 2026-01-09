再稼働が迫るなかでの来県となりました。東京電力の小林会長と小早川社長が花角知事と面会し、柏崎刈羽原発の再稼働に向けた作業を安全に進めると約束しました。 9日、新年のあいさつで県庁を訪れた東電の小林喜光会長と小早川智明社長。去年のあいさつは互いに厳しい表情でしたが、今年は花角知事が再稼働を容認したとあって穏やかなムードでした。 ■東京電力HD 小早川智明社長 「柏崎刈羽原子力発電所6・7号機につ