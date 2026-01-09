10からの3連休、県内は今シーズン最強寒波の影響を受けそうです。11日(日)～12日(月)ごろにかけては、平地も含め【警報級の大雪】になる恐れがあります。 県内では、魚沼市守門と津南町で積雪が1mを超えています。3連休後半にかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪になるところがある見込みです。 ◆11日(日)午後6時までに予想される24時間降雪量（最大） ・山沿い 上越20cm 中越30cm 下越30cm ・