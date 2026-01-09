J2北海道コンサドーレ札幌は9日、新シーズンに向けた必勝祈願を北海道神宮で行いました。コンサドーレ札幌は昨シーズン１６勝５分１７敗の１２位と1年でのJ1復帰は果たせませんでした。今年は2年ぶりのJ1昇格に向けて、新たに就任した川井健太新監督とともにJ1復帰を目指します。コンサドーレ札幌は選手、スタッフ、役員ともに神事に参加し、今年の飛躍を誓いました。新たに始まるシーズンに