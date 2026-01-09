8年ぶりのJ1の舞台に向けて、新たな顔ぶれが意気込みを語りました。 V・ファーレン長崎に今シーズン、新たに加入した選手の記者会見が行われました。 昨シーズンJ2、2位で8年ぶりのJ1昇格をつかみ取ったV・ファーレン長崎。 現時点で、35選手の体制でスタートする今シーズンは、ルーキーを含めて9人の新加入選手を迎え入れました。 浦和レッズから加入し