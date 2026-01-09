カブレラはカブス入りを選んだ(C)Getty Imagesここまでストーブリーグにおける明るい話題が少ないヤンキース。また1人、獲得の噂が上がっていた若手投手を“取り逃がした”と報じられている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るカブスが27歳右腕エドワード・カブレラをマーリンズとのトレードで獲得した。昨季先発陣の一角として台頭し8勝を挙げたカブレラには今オフ、ヤンキースも高い関心