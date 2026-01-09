10日からの3連休は、強烈な寒波などの影響で、大荒れとなるおそれがあります。大雪や猛吹雪による交通障害に警戒が必要です。10日は寒冷前線に伴う雨雲が日本付近を通過し、その後、強烈な寒気が流れ込むでしょう。11日（日）は、日本海側で広く雪となり、九州や四国でも、雪の積もる所がありそうです。また全国的に風も強まり、猛吹雪となる所があるでしょう。その後も日本海側では断続的に強い雪が降り、成人の日にかけて、大雪