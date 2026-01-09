9日朝の県内は厳しい冷え込みとなり、18の観測地点のうち天草市牛深以外の17地点で最低気温が氷点下となるなど、ほぼ全ての観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。天草市でも農作物などに霜がおりました。 ■北迫新太郎カメラマン「仙酔峡にある池なのですが、連日の寒さの影響で池の水が凍っています」最低気温が平年を7℃以上下回る-9.9℃となった阿蘇市。厳しい冷え込みで池の水が凍りました。凍った池の上