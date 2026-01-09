福島ユナイテッドFCは9日、元日本代表FW三浦知良の加入会見を行った。カズ獲得に至った理由について、代表取締役CEOを務める小山淳氏は「カズさんが長年にわたって第一線で培ってきた試合への準備、コンディショニング、メンタリティー、そして勝敗を分ける局面での判断力やプレーは、現在の福島ユナイテッドFCの成長を大いに促す重要なプロフェッショナリズムだと考えました」と説明した。一昨季は5位でJ2プレーオフに進出し