ある日突然、かかりつけ医がいなくなるかもしれない…熊本県医師会が8日、会見を開き医療機関を取り巻く厳しい経営状況を訴えました。■熊本県医師会 高橋毅理事「毎日赤字を積み重ねていっているので、医療機関の先生方、いつ辞めようか、いつ辞めようか、そればっかり考え…いつバタバタバタとなくなってしまうか分からない」 県医師会の去年2月の調査では、県内の医療機関のうち約6割が赤字と回答。物価高や電子カルテといっ