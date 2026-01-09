東京新聞は９日付朝刊で、今月１日付朝刊に掲載した特別報道部長によるコラム「新年に寄せて」の内容に誤りがあり、全文を削除するとの記事を掲載した。コラムでは、冒頭で「『中国なにするものぞ』『進め一億火の玉だ』『日本国民よ特攻隊になれ』。ネット上には、威勢のいい言葉があふれています」と記載した上で、日中間の対立に言及した。記事によると、これらの言葉は、特別報道部長が昨年１年間のＸ（旧ツイッター）を