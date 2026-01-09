国会議事堂政府は23日召集予定の通常国会に提出する新規法案を61本とする方向で調整に入った。インテリジェンス（情報活動）機能強化に向けて首相を議長とする「国家情報会議」の創設法案や、災害対応を担う防災庁の設置法案を出す方向だ。政府、与党関係者が9日明らかにした。政府は国家情報会議に関し、現在の内閣情報調査室を格上げした「国家情報局」に事務局機能を担わせる方針。野党内には国民監視強化につながるとの懸