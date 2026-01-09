ボケ・ツッコミ、煽り、なんでもありの異色ポーカー対決に最強美女プロが再び参戦。芸人のトリッキーな行動にも動じない“鋼鉄の表情”に、ファンも感心していた。【映像】美人すぎるポーカープロの“クールな表情”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3