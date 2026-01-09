お笑いコンビ・ナイツが５日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、３日にＮＨＫで放送された「東西笑いの殿堂２０２６」に遅刻した後日談を明かした。ナイツは３日はレギュラーのラジオ番組生放送があったことから、同じく生放送の「笑いの殿堂」開始までわずか２０分しかなく、織り込み済みの遅刻となった。だが遅刻がネットニュースとなっていたことから、一部で「非常識だ！って。ＮＨＫの生放送なのにって」と書