事件があったコンビニ香川県坂出市加茂町2025年9月1日 コンビニエンスストア2軒に相次いで強盗に入った罪などに問われた高松市円座町の無職の男（38）に高松地方裁判所は9日、拘禁刑5年の実刑判決を言い渡しました。 判決などによりますと、男は2025年7月、高松市のコンビニで店員に包丁を突きつけて脅し、現金約12万円を奪いました。 2025年9月に坂出市のコンビニでも現金を奪おうとしましたが、新聞配達員が店に入