津山市役所 岡山県津山市は、0歳から高校3年生までを養育する世帯を対象に子ども1人当たり2万円の手当を支給します。 2025年11月に閣議決定した国の総合経済対策を踏まえたものです。津山市は3億円余りの事業費を専決処分し、「物価高が長期化する中、力強く子育てを支援したい」としています。 詳細は、津山市のホームページの「物価高対応子育て応援手当の給付について」をご確認ください。