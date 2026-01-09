業者の登録を受けず、金を貸し付けるヤミ金を営んでいたとして、暴力団幹部の男が逮捕され、岐阜県警が組事務所に家宅捜索に入りました。 【写真を見る】指定暴力団･稲川会の傘下組織｢中島一家｣の事務所を家宅捜索 幹部の男が“ヤミ金融”営んだ疑いで逮捕されたことを受けて 利益は暴力団の資金源になっていたか 岐阜県警が家宅捜索したのは、指定暴力団稲川会の傘下組織で、岐阜市にある「中島一家」の事務所です。 7回にわた