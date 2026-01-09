８日、コーヒーを入れる民宿「牧漁晩歌」のオーナー、呉淑顕（ご・しゅくけん）さん。（瓊海＝新華社記者／許雨深）【新華社海口1月9日】中国海南省瓊海（けいかい）市の排港村は、千年にわたり受け継がれてきた漁村文化と、伝統的集落の面影を今に残している。同村ではここ数年、民宿業が発展しており、「牧漁晩歌」「伴夏遇椰林」「南海一舎」など一部の宿泊施設では、観光客に本物の漁家文化体験を提供している。2026年の元