スーパーの店頭に並ぶコメ＝25年12月、埼玉県上尾市農林水産省は9日、全国のスーパー約千店で昨年12月29日〜今年1月4日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比93円高い4416円となり過去最高を更新したと発表した。9日に公表予定だった小売店約6千店の平均価格は年末年始をはさんだ影響でデータがそろわず、発表を13日に延期した。農水省は毎週コメの平均価格を3種類公表している。千店分は中小スーパーが中心。6千店のデータ