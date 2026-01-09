競泳の池江璃花子選手が8日、自身のインスタグラムを更新。競技中のイメージとは異なる華美な着物姿を公開しました。池江選手は今回、「Hello 2026」とつづり、薄ピンクに金や黒の模様が配された華やかな着物をまとった姿を披露。まとめた髪と髪飾りが映えるバックショットも掲載しました。撮影場所は帝国ホテル東京で、着物姿の池江選手の横には、彼女の身丈を超えるほどの巨大なバラの装花も写っています。この装花は帝国ホテル