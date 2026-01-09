経営陣による自社買収（MBO）を目指す自動車部品メーカー、太平洋工業（岐阜県大垣市）の株式公開買い付け（TOB）が成立する見通しになったことが9日、分かった。買い付け予定の株券数の下限を引き下げると同日発表し、8日時点の応募総数が上回った。TOB期間は26日まで延長し、TOB価格は1株2919円から3036円に引き上げる。買い付けの下限は62.02％から43.84％へ変更する。旧村上ファンド系投資会社エフィッシモ・キャピタル