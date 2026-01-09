ネクスコ東日本は、1月11日から12日にかけてこの冬一番の強い寒気により新潟県と福島県の県境付近で大雪が予想されるとして、以下の区間で予防的通行止め実施の可能性があると発表しました。（9日午後5時30分現在）通行止めの可能性があるのは、以下区間です。【磐越自動車道】安田IC～磐梯熱海IC11日（日）午後6時～12日（月）午前9時通行止めが実施される場合は、決定しだい発表するということですが、この区間へ