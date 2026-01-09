中国初となる真空式自動係留システムが1日、山東港口青島港（山東省青島市）の全自動コンテナ埠頭で運用を開始した。新華網が伝えた。同システムは、「遠隔集中制御＋モバイル端末＋ローカル単体」という3段階のスマート管理制御モデルを革新的に構築。係留施設に配置された13の係留ユニットにより、全長200メートルを超える大型コンテナ船を自動で正確に吸着・固定できる。これにより、従来20〜30分を要していた1隻当たりの係留作