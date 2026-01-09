一見平和に見える日常でも、別の場所では幼い子どもたちが過酷な環境に置かれている現実があります。そして、心に深い傷を負った子どもたちを支える場所が「児童養護施設」です。その現場を綿密な取材をもとに描いた作品『それでも、親を愛する子供たち』（原作：押川剛さん／構成：鈴木マサカズさん／作画：うえのともやさん）が話題を集めています。【漫画】「それでも、親を愛する子供たち」全編を読む物語は、荒れた部屋で大人