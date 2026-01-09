並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字が急激に減っていることに気づけば、意外とスムーズに解ける問題です。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。720, 120, 24, 6, 2, □ヒント：引き算ではなく「割り算」を使います。割る数字が変化していく法則に気付けるかがポイントです。答えを見る↓↓↓↓↓正解：1正解は「1」でした。▼解説今回の数列は、前の数字を「ある数