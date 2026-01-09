東海3県は9日、各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。岐阜県高山市では氷点下5.9度、名古屋市でも氷点下1度を観測しました。名古屋の名城公園には、思い思いの寒さ対策を講じる人たちの姿が。ウォーキング中の男性：「寒いですよ。普通なら運動用のものを着るんですけど、暖かいものを着ています。下もタイツをはいています」野鳥カメラマンの男性：「（寒さ対策は）アンダーウェアです。野外で撮ろ