10日からの三連休は、日本海側を中心に大雪のおそれがあり、三重県でも北部の山沿いなど雪の降る所がある見込みです。連休中の移動は、最新の交通情報や気象情報に気をつけてください。連休2日目の11日以降、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、東海地方の上空には、岐阜県を中心に今季一番の寒気が流れ込んでくる見込みです。このため、11日から12日にかけては、三重県でも岐阜県との県境付近を中心に雪が降り、積もる所がある