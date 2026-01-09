西武は9日、台湾・台北市で昨年11月に支配下選手契約を締結した林安可選手の入団会見を実施したと発表した。会見には林選手のほか、代表取締役社長の奥村剛、シニアアドバイザーの潮崎哲也、さらに台湾プロ野球リーグCPBLのツァイ・チーチャンコミッショナー、ヤン・チンロン事務局長、林選手の前所属球団である統一ライオンズのトゥー・チュウセイ会長、スー・タイアンGMおよびリン・ユェピン監督などが出席。▼ 林安可「埼玉