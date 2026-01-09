6大会ぶりの春高優勝を目指す東九州龍谷の藤粼愛梨キャプテンがコートで心を通わせるチームメートの横顔を紹介した。大石はるか◆大石はるか(3年、MB)「珍しい左利きのミドルです。吠えるタイプじゃないけど、冷静に相手のコートを見られる。ミドルは必ず1枚になるので決めきってほしい。掃除やご飯当番を決める『寮長』で皆のお母さんなんです」藤粼愛梨と源田真央（右）◆源田真央(3年、L)「マオが後ろにいるだけ