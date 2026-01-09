バレーボールの全日本高校選手権(春高バレー)で6大会ぶりの高校日本一を狙う「東龍(とうりゅう)」こと東九州龍谷(大分)が、10日の準決勝(東京体育館)で昨夏の全国高校総体(インターハイ)覇者の金蘭会(大阪)と激突する。東龍の竹内誠二監督は2025年6月、全国高校主要大会を過去12度制した相原昇前監督(57)＝SVリーグ女子のAstemoリヴァーレ茨城監督＝から指揮を引き継いだ。スローガンに「絶対全国制覇」を掲げるチームの精神的