福岡市の天神地下街で開業50周年を記念した特別企画が9日、始まった。気軽に寄り道をしてもらう「ちょっと、より未知。」をコンセプトに、50年を打ち出した新たなロゴデザインを採用。館内装飾や来街者向けのイベントで祝福ムードを演出する。