近畿の企業の倒産件数は４年連続増加。一方、大阪は万博効果で減少です。民間調査会社の東京商工リサーチによりますと、去年１年間の近畿２府４県の企業の倒産件数は２６５４件と物価高や人手不足の影響などを受け、４年連続の増加となったことがわかりました。一方で大阪・関西万博の効果で、大阪府では倒産件数が１０００件を越えたものの、３年ぶりに前年を下回ったということです。（東京商工リサーチ・情報部新田善