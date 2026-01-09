岐阜県の大垣市民病院で、放射性物質を紛失です。病院によりますと、1月7日、電子顕微鏡を使った検査の試薬として2009年まで使っていた放射性物質「酢酸ウラニル」17gの所在がわからなくなっていることに、担当者が気付きました。この物質は廃棄することができないため、カギをかけた棚で永久保存していましたが、担当者が2022年以降、別の瓶に入っていると勘違いして原子力規制委員会への定期的な報告を続けていました。