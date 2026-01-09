落語家、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんが亡くなり、お別れの会に出席した息子の林家正蔵さんと、二代目・林家三平さん、香葉子さんの長女・美どりさんの夫・峰竜太さんが故人を偲びました。【写真を見る】【海老名香葉子さん お別れの会】林家正蔵 「立派な女将さんに育ててもらって、林家正蔵は幸せ者」母への思いを語る正蔵さんは、”12月24日クリスマスイブに旅立ちました。しゃれっ気のある、お袋ら