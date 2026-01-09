先ほど農水省が発表した今年最初のコメの平均価格は5キロ当たり4416円で過去最高を更新しました。物価高の象徴として高止まりが続くコメ。しかし、今年は安くなるとの見方が強まっていますが、なぜなのでしょうか？いまや節分に欠かせなくなった恵方巻き。いま、異変が…。高い国産米の代わりに別の食材を使ったものが大好評なんです。外国産のコメを使った「カルローズ・ハッピー巻」に…、コメではなく、うどんを使ったものやト