警視庁の匿名・流動型犯罪グループ対策本部はきょう、実在する会社の社長や会長を名乗った人物からメールが届き、数千万円の送金が依頼される新しい詐欺の手口を明らかにし、注意を呼びかけました。新たな手口による詐欺は少なくとも18件確認されていて、そのうち都内の4つの企業では、今年すでに、あわせて1億4000万円がだましとられたということです。対策本部によりますと、実在する社長や会長などを名乗った人物から、メール本